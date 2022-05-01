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В Тюмени выпало 70% месячной нормы осадков

Общество, 12:58 17 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 70% месячной нормы осадков выпало в Тюмени ночью 17 мая. Большая часть воды ушла по основному коллектору. На проблемных территориях, где нет ливневки работают мотопомпы, автосамосвалы, оборудованные емкостью, сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.

В Восточном сквере используют мотопомпу. По словам директора Службы заказчика по благоустройству Восточного административного округа Ивана Богданова, она применяется там, где можно сбросить воду в ливневую систему канализации. Производительность такой установки до 300 кубометров в час. С одного такого участка, как сквер, будет откачано не менее 1000 кубометров.

О проблеме подтопления во дворах многоквартирных домов необходимо сообщать в свою управляющую организацию. В случае бездействия УК и ТСЖ эту информацию, а также сообщения о подтоплении на общественных территориях и УДС принимают ведущие инженеры квартальной инспекции и модераторы портала "Тюмень – наш дом".

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# дождь , подтопления

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