Тюменский индустриальный университет переходит на технику российского производства

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский индустриальный университет переходит на многофункциональные устройства (МФУ) российского производства. В вузе, по словам начальника управления цифрового развития и аналитики Эдгара Налбандяна, уже протестировали оргтехнику созданную российскими инженерами.

"Использование отечественных устройств даст возможность отказаться от закупки импортных расходных материалов. Так мы планируем поддержать отечественного производителя. Инженерный вуз знает насколько это важно", – отметил он.

Оргтехника создана российскими инженерами, по оценке специалистов вуза, обладает технологией полностраничной высокоэнергетической капиллярной печати и работает полностью на отечественных компонентах. Российский принтер КАТЮША – пример успешной реализации научно-технического и производственного потенциала России в электронике, информационных технологиях.

МФУ выполняет функции принтера, копировального аппарата, сканера и факса, оснащен сенсорным дисплеем. Как заявляют разработчики, отечественный принтер позволит экономить на печати, при сохранении качества, и снизить зависимость российских компаний от импортных технологий.