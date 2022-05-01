  • 17 мая 202217.05.2022вторник
  • USD63,4445
    EUR65,8166
  • В Тюмени 12..14 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменский индустриальный университет переходит на технику российского производства

Общество, 16:56 17 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский индустриальный университет переходит на многофункциональные устройства (МФУ) российского производства. В вузе, по словам начальника управления цифрового развития и аналитики Эдгара Налбандяна, уже протестировали оргтехнику созданную российскими инженерами.

"Использование отечественных устройств даст возможность отказаться от закупки импортных расходных материалов. Так мы планируем поддержать отечественного производителя. Инженерный вуз знает насколько это важно", – отметил он.

Оргтехника создана российскими инженерами, по оценке специалистов вуза, обладает технологией полностраничной высокоэнергетической капиллярной печати и работает полностью на отечественных компонентах. Российский принтер КАТЮША – пример успешной реализации научно-технического и производственного потенциала России в электронике, информационных технологиях.

МФУ выполняет функции принтера, копировального аппарата, сканера и факса, оснащен сенсорным дисплеем. Как заявляют разработчики, отечественный принтер позволит экономить на печати, при сохранении качества, и снизить зависимость российских компаний от импортных технологий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# импортозамещение , ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:42 17.05.2022Тюменские газовики передали приюту для животных мясо и крупу
18:21 17.05.2022Команда "Космоса" и режиссеры МХАТ проведут питчинг идей для реализации в Тюмени
18:10 17.05.202218 мая - события дня
17:48 17.05.2022300 метров тротуара положат на Ткацком проезде в Тюмени