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548 обманутых дольщиков Уральского федерального округа восстановили свои права

Общество, 17:37 17 мая 2022

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

548 обманутых дольщиков Уральского федерального округа восстановили свои права, 44 объекта исключили из реестра проблемных с начала 2022 года, сообщил полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев.

"Положительная динамика, которую мы сейчас видим – это результат системной, тщательной проработки по каждому долгострою. До конца 2023 года необходимо полностью восстановить права всех обманутых дольщиков и не допустить появления в регионах округа новых проблемных объектов", - подчеркнул он.

Ускорить решение подобных вопросов позволяет взаимодействие аппарата полпреда, региональных и муниципальных органов власти с Фондом развития территорий.

Отметим, в регионах УФО в Единый реестр проблемных объектов внесено 92 долгостроя, из них по 71 жилому объекту заключены договоры долевого участия.

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# Владимир Якушев , дольщики , УФО

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