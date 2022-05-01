Российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали тизер разговора с экс-президентом США Джорджем Бушем

| Фото: скриншот тизера | Фото: скриншот тизера

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали на Rutube тизер своего разговора с 43-м президентом США Джорджем Бушем - младшим. Полную версию планируется представить в рамках федерального просветительского марафона общества "Знание", который в этом году проходит под названием "Новые горизонты", 19 мая. Об этом пишут РИА Новости.

Напомним, Буш - младший занимал пост главы Америки в 2001-2009 годах. В ролике приведены две цитаты Буша, касающиеся геополитической ситуации: "Я хочу Украину в НАТО" и "Я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился". Тизер также содержит обращение Джорджа Буша со словами: "Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских войск".

Экс-президент США также произносит фразу: "Слава Вовану и Лексусу! Подключайте их уже!" (26 марта YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и Лексуса).

В финале видео Буш, обращаясь к пранкерам, говорит: "Я очень горжусь вами" и отдает им честь.

Добавим, что федеральный просветительский марафон "Новые горизонты" проходит с 17 по 19 мая. Его зрителям доступны более 220 часов просветительского контента, на площадках марафона выступят свыше 160 экспертов, в том числе государственные деятели. Участники марафона также пообщались с министрами и представителями российского правительства.

Общество "Знание" ведет свою историю от советской организации, основанной в 1947 году. В апреле 2021 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости перезапуска российского общества "Знание" на современной цифровой платформе.