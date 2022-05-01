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Из подземного перехода в районе Московского тракта в Тюмени откачали 300 кубометров воды

Общество, 12:02 18 мая 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Почти 300 куб. метров воды откачали подрядчики из подземного перехода в районе Московского тракта в Тюмени ночью 18 мая. Подтопление вызвано обильными дождями.

По информации Главного управления строительства Тюменской области, на объекте работали две мотопомпы и ассенизаторская машина. Работы шли до поздней ночи, чтобы утром пешеходы и велосипедисты смогли спокойно перейти объездную дорогу.

За сутки 17 мая в Тюмени выпало около 70% месячной нормы осадков.

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# дождь , осадки , пешеходный переход

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