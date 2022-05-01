Обильные осадки повлияли на образование коммунального коллапса в Тюменской агломерации

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

152 засора на канализациях Тюменской агломерации произошла за сутки. Тогда как за десять дней мая из было 126. Причина коммунального коллапса – обильные осадки и человеческий фактор, сообщает тюменский водоканал.

Начальник цеха обслуживания сетей и насосных станций водоотведения "Росводоканал Тюмень" Роман Габрильян говорит, что зачастую абоненты всё чаще используют канализацию в качестве мусорного ведра.

"Из-за этого в сетях скопилось огромное количество тряпок. Они склеиваются жиром, моющими средствами и оседают на стенках труб. Чтобы отвести из дворов ливневую воду управляющие компании стали открывать канализационные колодцы, что категорически запрещено. Хлынувшие потоки снесли со стенок отложения мусора, таким образом образовалось множество засоров", - отмечает он.

Салфетки и тряпки не только закупоривают трубы, они сматываются в огромные комки, наматываются на насосы и выводят из строя насосные станции водоотведения. Чтобы справиться со сложившейся ситуацией, 17 мая были мобилизованы все силы и средства предприятия. 18 мая насосные станции водоотведения работают в штатном режиме. Промывка сетей канализации и колодцев продолжается.