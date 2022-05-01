Студенты и молодые ученые Тюмени устроят мозговой штурм на хакатоне цифровых технологий в здоровьесбережении
Первый региональный хакатон цифровых технологий в здоровьесбережении IT SaveHealth соберет студентов и молодых ученых в Тюменском медицинском университете с 19 по 21 мая. Открытие в 16 часов 30 минут, сообщает областной департамент здравоохранения.
Хакатон проводится для создания модели сетевого взаимодействия медицинского сообщества и IT-разработчиков, развития творческого мышления, решения актуальных вопросов здравоохранения и привлечения и талантливой молодежи Тюменской области в реализацию проектов, требующих междисциплинарного подхода.
Для участников представят три основных направления, в которых они будут решать определенные задачи по цифровизации: сетевое взаимодействие между медвузом и школами для профориентации, погружения в профессию и привлечения школьников к научным исследованиям; формирование базы данных научных исследований, их систематизация; формирование регистра работы с несовершеннолетними в плане суицидальной превенции.
По итогам мероприятия команда, набравшая наибольшую сумму баллов в одном из направлений, получит диплом и денежный приз. Фонд хакатона – 300 тыс. рублей.
Подробнее ознакомиться с информацией о хакатоне здесь.
Напомним, Тюменский ГМУ вошел в программу "Приоритет-2030", которая направлена на формирование прогрессивных современных университетов России", в рамках стратегических проектов этой программы университет становится открытой лабораторией технологий здоровьесбережения.