Студенты и молодые ученые Тюмени устроят мозговой штурм на хакатоне цифровых технологий в здоровьесбережении

| Фото: vk.com/new_tyumsmu | Фото: vk.com/new_tyumsmu

Первый региональный хакатон цифровых технологий в здоровьесбережении IT SaveHealth соберет студентов и молодых ученых в Тюменском медицинском университете с 19 по 21 мая. Открытие в 16 часов 30 минут, сообщает областной департамент здравоохранения.

Хакатон проводится для создания модели сетевого взаимодействия медицинского сообщества и IT-разработчиков, развития творческого мышления, решения актуальных вопросов здравоохранения и привлечения и талантливой молодежи Тюменской области в реализацию проектов, требующих междисциплинарного подхода.

Для участников представят три основных направления, в которых они будут решать определенные задачи по цифровизации: сетевое взаимодействие между медвузом и школами для профориентации, погружения в профессию и привлечения школьников к научным исследованиям; формирование базы данных научных исследований, их систематизация; формирование регистра работы с несовершеннолетними в плане суицидальной превенции.

По итогам мероприятия команда, набравшая наибольшую сумму баллов в одном из направлений, получит диплом и денежный приз. Фонд хакатона – 300 тыс. рублей.

Подробнее ознакомиться с информацией о хакатоне здесь.

Напомним, Тюменский ГМУ вошел в программу "Приоритет-2030", которая направлена на формирование прогрессивных современных университетов России", в рамках стратегических проектов этой программы университет становится открытой лабораторией технологий здоровьесбережения.