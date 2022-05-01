Тюменский спектакль для одного зрителя представят на всероссийском фестивале в Екатеринбурге

| Фото: организаторов перформанса "Моя комната" | Фото: организаторов перформанса "Моя комната"

Спектакль-вербатим "Моя комната" прошел отбор на Всероссийский фестиваль молодёжной режиссуры "АртМиграция". Он пройдет в Екатеринбурге в октябре 2022 года.

Как рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" продюсер арт-группы KREATORZ Камилла Генералова, радостно, что спектакль выезжает в другие города, его смогут увидеть там.

"Учитывая, что спектакль для одного зрителя, важно, что его увидят больше людей. Это важная тема, о ней нужно говорить. У нас хорошая командная работа внутри арт-группы, а ещё нас поддерживает МТЦ "Космос", с такой поддержкой горы можно свернуть", - говорит она.

Отметим, что для участия в фестивале "АртМиграция" поступило более 2 тысяч заявок. Отбор прошли только семь проектов.

По словам Камиллы, для вербатима "Моя комната" это будет второй выход на всероссийский уровень, а для арт-группы – третий.

"Этой весной мы поучаствовали во Всероссийском фестивале современного искусства ART WEEK в Новосибирске с видеоартом "Точка бифуркации". Для качественной работы выход на новые уровни - это ожидаемый и заслуженный результат", - считает тюменский продюсер.

В июле спектакль "Моя комната" представят на Всероссийском фестивале независимых театров "Ещё один фестиваль" в Омске. Тюмень в афише будет представлена впервые.

Анжела Лебедева