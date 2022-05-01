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Велосипед, электросамокат, смартфон могут получить тюменцы за выбор дизайн-проекта

Общество, 17:26 18 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Велосипед, электросамокат, смартфон, билеты в театр или аквапарк могут выиграть тюменцы, которые проголосуют за понравившийся дизайн-проект будущего благоустройства. Первый рандомный розыгрыш подарков состоится 19 мая.

Выбрать варианты изменения городских территорий в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в 2023 году, можно на федеральной платформе https://72.gorodsreda.ru/ до 30 мая.

19 мая случайным образом выберут пять счастливчиков. Присоединиться к розыгрышу подарков можно проголосовав на сайте и отправив письмо с заявкой на почту: 72.gorodsreda@mail.ru (необходимо приложить скрин или снимок с подтверждением голосования, Ф.И.О., номер сотового телефона). Результаты разместят в сообществе "Департамент городского хозяйства Тюмени".

Подробнее об условиях можно узнать по ссылке.

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# благоустройство , дизайн-проекты

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