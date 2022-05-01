Жители Тобольска поучаствуют в обсуждении программы развития городской среды

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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Общественные обсуждения комплексной программы развития городской среды до 2030 года начались в Тобольске. Высказать свое мнение могут все желающие, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Голосование пройдет в форматах онлайн и оффлайн, запланированы также проектные семинары. Горожане могут высказать идеи и мнения относительно направлений программы.

Онлайн-голосование проходит в сообществах "Тобольск настоящий" в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в Telegram-канале. Оффлайн-опрос организован в библиотеках города по месту жительства. Также высказать свое мнение горожане смогут 28 и 29 мая в торговом центре "Жемчужина Сибири".

Два проектных семинара запланированы на 27 мая. В 11 часов 15 минут тоболяков ждут во Дворце наместника, необходима регистрация по ссылке. В 17 часов семинар начнется в мультицентре "Моя территория", также нужно зарегистрироваться по ссылке. Перед семинарами в 10 и в 16 часов состоятся пешеходные экскурсии "Тобольск глазами туристов". В конце июня пройдет презентация ключевых проектов с учетом идей.

Отметим, ранее в городе была реализована программа "Тобольск-2020". Ее итогом стало строительство, ремонт и реконструкция более 40 объектов. Кроме того, древняя столица Сибири вошла в Топ-10 самых комфортных городов России.