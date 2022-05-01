19 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию.

В Тюмени в 10 часов в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется областной фестиваль ВФСК ГТО для студентов.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Деятельность государственного контроля Росгвардии в Тюменской области в отношении объектов ТЭК и юридических лиц с особыми уставными задачами". Прямая трансляция будет организована на сайте информационного агентства "Тюменская линия".

В Тюмени в 14 часов на площади 400-летия города начнутся массовые мероприятия, приуроченные к 100-летию пионерии.

В Тюмени в 15 часов в "Точке кипения" в формате онлайн начнется вебинар "Час с торгпредом" - о сотрудничестве тюменского бизнеса с Арменией. Регистрация по ссылке.

В Тюмени в 16 часов в библиотеке истории города им. А.И. Текутьева начнется презентация книги Натальи Сезевой "Дом на набережной: век за веком".

В Тюмени в 16 часов 30 минут в Тюменском медицинском университете (ул. Одесская, 54) начнется открытие первого регионального хакатона цифровых технологий в здоровьесбережении IT SaveHealth.

В Тюмени в 17 часов 30 минут в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется ярмарка вакансий для несовершеннолетних.

В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется мастер-класс "Свобода - залог здоровья".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1, малый зал) начнется мастер-класс по каллиграфии "Создание открытки".

Интересное в этот день:

1586 — в устье реки Самары начато строительство русской крепости. День рождения города Самары.

1649 — Англия провозглашена республикой.

1817 — учреждение в Российской империи Государственного коммерческого банка.

1897 — завершился срок заключения Оскара Уайльда в Редингской тюрьме.

1906 — открыто движение по Симплонскому железнодорожному тоннелю.

1910 — возвращение кометы Галлея: Земля пересекла хвост кометы.

1939 — успешный полет первой в мире двухступенчатой ракеты с прямоточным ВРД на второй ступени.

1956 — открыто прямое беспересадочное железнодорожное пассажирское сообщение между Москвой и Веной.

1961 — беспилотный космический аппарат Венера-1 впервые пролетел около Венеры.

1989 — с 19 по 21 мая в Москве прошел первый всесоюзный конкурс "Мисс СССР — 89". Победительницей стала московская десятиклассница Юлия Суханова.

2001 — новым ведущим телевизионной игры "Что? Где? Когда?" стал Борис Крюк.