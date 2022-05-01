Тюменская область присоединится к федеральному фестивалю фермерской еды "Свое"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Федеральный двухдневный фестиваль фермерской еды "Свое" состоится в Тюмени в августе. На площади 400-летия установят 100 павильонов для реализации фермерской продукции, рассказал заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов.

"Формат подачи уникальный, потому что большое количество разного рода производителей смогут презентовать свою продукцию. Также мы постараемся пригласить фермеров из Югры и Ямала. Обязательно сделаем биржу контактов, где производители смогут найти партнеров — рестораторов и предпринимателей, у которых есть "магазины у дома", - уточнил он.

Кроме того, свои работы представят и мастера разного рода промыслов. Во время фестиваля на площади установят сцену, фудкорд и фотозону с трактором из сена, будет работать детская площадка, где организуют мастер-классы.

Участие для жителей, и производителей - бесплатное. Фестиваль фермерской еды проводят в России с 2015 года.

Виктория Макарова