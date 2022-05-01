Сильный ветер и дождь прогнозируют синоптики в Тюмени 19 мая

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ветреную и дождливую погоду прогнозируют синоптики в Тюмени 19 мая. По данным центра Фобос, в четверг в областном центре ожидается переменная облачность, сильный дождь. Скорость западного ветра достигнет 11 метров в секунду, давление прогнозируется ниже нормы. Температура воздуха днем не превысит 12 градусов тепла.

Дожди и грозы 19 мая возможны на всей территории юга Тюменской области. По инфорации Тюменского ЦГМС, ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, в отдельных территориях - с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от 16 до 21 градуса.

Главное управление МЧС России по Тюменской области при усилении ветра рекомендует ограничить выход из зданий, не оставлять без присмотра детей. На улице следует избегать нахождения вблизи деревьев, рекламных щитов, слабо закрепленных конструкций зданий и сооружений. В экстренных случаях необходимо звонить по единому телефону 112.

Любовь Голышева