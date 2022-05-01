В тюменском аэропорту изъяли семена зиры, пораженные сорняком

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия""

Семена кумина с признаками заражения повиликой Cuscuta spp выявили при досмотре у уроженца Таджикистана во время прилета в аэропорт Рощино Тюмени. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

"При досмотре ручной клади и багажа пассажиров, выявлен ввоз подкарантинной продукции – семена кумина - с признаками заражения карантинным объектом. Результаты лабораторной фитосанитарной экспертизы подтвердили видовую принадлежность карантинного объекта", - уточнили в ведомстве.

Специалисты пресекли ввоз зараженной продукции.