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В тюменском аэропорту изъяли семена зиры, пораженные сорняком

Общество, 10:25 19 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия""

Семена кумина с признаками заражения повиликой Cuscuta spp выявили при досмотре у уроженца Таджикистана во время прилета в аэропорт Рощино Тюмени. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

"При досмотре ручной клади и багажа пассажиров, выявлен ввоз подкарантинной продукции – семена кумина - с признаками заражения карантинным объектом. Результаты лабораторной фитосанитарной экспертизы подтвердили видовую принадлежность карантинного объекта", - уточнили в ведомстве.

Специалисты пресекли ввоз зараженной продукции.

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