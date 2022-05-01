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На двадцати улицах Тюмени обновили дорожную разметку

Общество, 15:45 19 мая 2022

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Дорожную разметку обновили на 20 улицах Тюмени, сообщил заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Алексей Васенин.

Работы провели на Водопроводной, Ямской, Пермякова, Герцена, Мельникайте, Первомайской, всего охватили 70 км.

"При нанесении дорожной разметки обязательно необходимо соблюдать технологию, – отметил Алексей Васенин. – Погодные условия позволили начать разметку дорог с 15 апреля".

В целом, работы проведут на 650 км улиц областного центра, сообщает администрация города.

Особое внимание уделяется качеству используемых материалов и технологии нанесения. Например, на основных и наиболее интенсивных магистралях города, пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений применяется термопластик. Он отлично зарекомендовал себя и является самым долговечным среди всех других материалов. Данный вид покрытия хорошо выдерживает механические воздействия, справляется с разными погодными условиями и скачками температурного режима.

Для обозначения пешеходных переходов на светофорных объектах, стоп-линий, надписей и стрелок применяется холодный пластик. Материал устойчив к истиранию, поэтому подходит для участков дороги с интенсивным трафиком, а также обладает ветоотражающими характеристиками, что особенно важно в темное время. Он не содержит токсичных веществ, поэтому полностью безопасен для природы и человека.

У каждого материала, применяемого на тюменских дорогах, имеется гарантийный срок. Например, у термопластика - один год. Эксперты уже провели мониторинг разметки объектов, находящихся на гарантии, и там, где необходимо, восстановили.

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Специалисты городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта разработали график выполнения работ, согласно которому обновление разметки улично-дорожной сети необходимо завершить до 25 июня. Ежедневно на объекты выходит 6-7 бригад. Чтобы не создавать помех и не затруднять дорожное движение, на наиболее интенсивных участках работы ведутся в ночное время.

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# дорожная разметка

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