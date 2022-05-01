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После вспышки сальмонеллёза в детсаду в Тобольске завели дело

Происшествия, 15:34 19 мая 2022

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

По факту группового заболевания острой кишечной инфекцией в тобольском детском саду завели уголовное дело, сообщает прокуратура Тюменской области.

Установлено, что с 1 по 10 мая 2022 г. в детском саду для приготовления блюд использовалась грудка цыплят бройлеров, не отвечающая требованиям безопасности жизни и здоровья. Это повлекло распространение инфекционного заболевания среди 40 детей.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле Тобольской межрайонной прокуратуры.

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# детский сад , кишечная инфекция , прокуратура Тюменской области , уголовное дело

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