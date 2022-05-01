Более ста жителей Тюменской области окончили добровольную подготовку к военной службе

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Выпуск обучающихся специализированных групп добровольной подготовки к военной службе Тюменской области пройдет у мемориала "Вечный огонь" в Тюмени на исторической площади (ул. Ленина, 2) 20 мая в 14 часов 30 минут.

Документы вручат ста выпускникам из Тюмени, Тюменского района, Ялуторовска и Голышмановского городского округа. Будут подведены итоги нескольких лет обучения, которое включает огневую, строевую, физическую, медицинскую и другие виды подготовки.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, представителям муниципалитетов на вечное хранение передадут копии Боевого Знамени 38-го Тобольского пехотного полка.