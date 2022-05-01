Обновление почтовых отделений в Тюменской области проконтролирует специальный штаб

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Региональные штабы для контроля за модернизацией почтовых отделений создали "Единая Россия" и "Почта России". По инициативе партии на реализацию программы в 2022 году выделено 5 млрд рублей, модернизация затронет свыше 1 тыс. отделений.

Председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова отметила, что масштабное обновление почтовой инфраструктуры – это очень важная тема, поскольку многие отделения связи нуждаются в капитальном ремонте.

"Зачастую почтовое отделение в отдаленных населенных пунктах является важным связующим звеном — там можно купить лекарства или продукты, получить необходимые справки и выписки с единого портала госуслуг. Нам важно реализовать эту инициативу, чтобы жители могли получать услуги комплексно", — сказала она.

В состав УФПС Тюменской области – филиал ФГУП "Почта России" входит 9 почтамтов. Всего на территории области работает 467 объектов почтовой связи, включая 5 передвижных. Услуги почтовой связи предоставляют 86 городских отделений связи и 381 отделение сельской местности.

Федеральный штаб для контроля за модернизацией почтовых отделений создан в министерстве цифрового развития. До 2025 года будет обновлено 25 тысяч отделений, сообщил руководитель направления народной программы партии "Государство для человека", глава думского комитета по информации Александр Хинштейн. Модернизация затронет отделения на селе, а также отделения в отдаленных и труднодоступных местностях. Их не только отремонтируют, но и заменят в случаях, когда ремонт провести невозможно. Для этого будут использовать быстровозводимые конструкции.