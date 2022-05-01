В Тобольске собирают деньги на выпуск книги краеведа Бориса Эристова

Митинг на Завальном кладбище, посвященный 150-летию восстания декабристов. У могил декабристов Вольфа и Муравьева - известный тобольский краевед, сотрудник музея Борис Эристов | Фото: Государственный архив в Тобольске Митинг на Завальном кладбище, посвященный 150-летию восстания декабристов. У могил декабристов Вольфа и Муравьева - известный тобольский краевед, сотрудник музея Борис Эристов | Фото: Государственный архив в Тобольске

Сбор денег на издание книги известного тобольского краеведа Бориса Эристова объявило движение "Добрая воля". В издание "Секреты старого города" войдут статьи Эристова из газеты "Тобольская правда", а также неопубликованные ранее материалы, посвященные истории города.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила одна из координаторов "Доброй воли" Диляра Гадирова.

"Тираж издания будет зависеть от суммы, которую мы соберем. На 100 экземпляров нужно около 108 тысяч рублей, уже собрано 23 тысячи 600 рублей", — рассказала она.

Борис Эристов — краевед, директор, а затем сотрудник экспозиционного отдела Тобольского музея-заповедника, экскурсовод, автор книг "Недопетая песня", "Декабристы и Тобольск" и 70 статей об исторических памятниках древнего сибирского города.

"Будущим читателям представится возможность восхищаться кремлем из нижнего посада глазами Бориса Эристова, а потом подняться с ним по Прямскому взвозу под своды Рентереи и услышать уникальный рассказ о главном подъезде кремля. Затем он раскроет множество секретов из славного прошлого Тобольска. Он увлеченно поведает о первоссыльном Сибири — угличском колоколе. Вам непременно стоит обратиться к книге, если вы захотите прикоснуться к судьбам декабристов", — написала редактор книги "Секреты старого города" Галина Минасьян.

Эристов стоял у истоков клуба "Добрая воля" в Тобольске, главной задачей которого была защита и пропаганда ценностей старины, практическая помощь в реставрации памятников.

По воспоминаниям людей, знавших Бориса Эристова, главным делом его жизни было просвещение. Он хотел всем рассказать, как прекрасен Тобольск, как удивительна и богата его история, как интересны и поучительны судьбы людей, родившихся здесь или посетивших этот город. Он писал: "Мы живем в необычном городе, он очень скромен по своим размерам и понятиям, но необычайно знаменит своими историческими заслугами. Ни один город Сибири не может сравниться своей исторической славой с Тобольском...".

Краевед с болью наблюдал разрушающийся старый город, вот, что он писал в статье "Агония": "Нынешний Тобольск находится на своеобразном временном изломе, навеваются подобные мысли, когда идешь по родному городу, где прошло твое детство. Да! Ничто не вечно! Да, время не пощадит деревянные, а потом и каменные постройки. Им придет черед уйти, сохранившись в фотографиях и других видеодокументах. Но уйти они должны с достоинством, с приходом им на смену нового, но несущего в себе черты уходящего. Так должно быть. Таков путь. Но так ли умирает старый Тобольск, так ли исчезают интереснейшие постройки и усадьбы?".

Борис Эристов скончался 2 октября 1995 года. 29 апреля 1998 года решением Тобольской городской думы учрежден праздник — День краеведа, который отмечается 23 апреля — в день рождения Эристова.

Подробности о сборе денег на издание книги "Секреты старого города" — в группе объединения "Добрая воля" во ВКонтакте.

Влада Нерадовская