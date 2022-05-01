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За каждой деталью — сильный духом человек: героями фотопроекта "Человек труда" стали работники Тюменьремдормаша

Общество, 15:40 20 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Настоящие профессионалы своего дела — сварщики, слесари, операторы линий, стропальщики, токари, фрезеровщики завода "Тюменьремдормаш" станут героями фотовыставки "Человек труда". Лучшие портреты рабочих представят в одноименной номинации на конкурсе репортажной фотографии "Памяти Александра Ефремова — 2022".

"Проект "Человек труда" знакомит с сильными людьми, которые добросовестно выполняют свои обязанности. Его цель — показать, насколько важно любить то, что делаешь, и повысить престиж рабочих профессий. За каждой небольшой деталью стоит сильный духом человек", — рассказала корреспонденту "Тюменской линии" ведущий менеджер по маркетингу АО "Завод Тюменьремдормаш" Ксения Слыхова.

Для участия в конкурсе на одном из крупнейших в Уральском федеральном округе предприятии побывали девять фотографов, в том числе фотокорреспондент ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин.

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АО "Завод Тюменьремдормаш" — это промышленное предприятие, с 1983 года выпускающее металлоконструкции для строительства, благоустройства и эксплуатации дорог: барьерные дорожные и мостовые металлические ограждения, граненые, силовые, круглоконические, рамные, специальные и высокомачтовые опоры, перильные ограждения, шумозащитные экраны, дорожные знаки, металлические гофрированные водопропускные трубы и другие металлические конструкции.

Продукция завода востребована по всей стране от Калининграда до Камчатки, а также в странах ближнего зарубежья. Предприятием реализованы масштабные дорожные проекты в Тюмени, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах.

Вера Коршунова

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# завод , проект Человек труда , Сергей Елесин , Тюменьремдормаш , фотография

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