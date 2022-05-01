Индустриальный парк "Богандинский" Тюменской области включен в федеральный реестр Минпромторга России

| Фото: www.tmnpark.ru | Фото: www.tmnpark.ru

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Тюменский индустриальный парк "Богандинский" включен в федеральный реестр Минпромторга России.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам главы региона, новый статус позволит региону вложить в развитие парка дополнительные средства и сделать площадку более привлекательной не только для тюменских инвесторов, но и для предпринимателей и компаний из других регионов России и из-за рубежа.

Площадь "Богандинского" превышает 267 га, здесь разместятся как малые, так и крупные предприятия. С одной стороны проходит федеральная автотрасса, а с другой – Транссибирская железнодорожная магистраль. Это обеспечивает оптимальную логистику.

"Самое затратное для бизнеса - это покупка земли и подведение коммуникаций. В индустриальном парке регион предоставляет инвесторам готовые площадки. Для бюджета это затраты, но со временем они окупаются. Так было в индустриальном парке "Боровский". Вложенные в инфраструктуру средства вернулись в бюджет в виде налогов в течение пяти лет. В "Боровском" сейчас действуют 12 компаний, которые обеспечивают работой 1 тысяча 300 человек", - написал Александр Моор.

Резидентами парка "Богандинский" стали уже семь компаний, три предприятия введены в эксплуатацию. В перспективе до 2030 года здесь планируется создать 32 новых производства.