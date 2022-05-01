Жители Тюменской области активно голосуют за повышение комфортности в своих городах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Жители Тюменской и Томской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Калмыкии и Татарстана являются самыми активными участниками Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов благоустройств, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

На настоящее время, по его словам, участие в голосовании приняли более семи миллионов россиян.

"Но голосование еще не заканчивается, каждый неравнодушный к своему городу россиянин может успеть принять в нем участие", – сообщил он.

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройств реализуется в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда" с 15 апреля по 30 мая. Для выбора россиянам представлено почти 5 тыс. объектов по всей стране.

На голосование вынесены как объекты благоустройства (общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории), так и конкретные дизайн-проекты. Проголосовать может каждый россиянин старше 14 лет.

Высокий интерес к голосованию определяется, по мнению заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алексея Ересько, тем, что вопросы благоустройства и создания комфортной городской среды являются важными для жителей страны. "Наша главная задача – дать им возможность сделать свой выбор. До конца голосования остаётся ещё около двух недель, я приглашаю всех принять в нём участие и выбрать территории для благоустройства", – подчеркнул он.

Процесс устроен максимально просто. Проголосовать можно на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", на виджетах общественного голосования "Госуслуги. Решаем вместе" на сайте вашего муниципалитета, через приложение волонтёров, которые сопровождают голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников. По всей стране насчитывается уже более 44 тыс. волонтеров благоустройств.

Организаторами голосования выступают министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства и министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Платформа "Госуслуги.Решаем вместе" позволяет максимальному числу граждан принять участие в решении вопросов благоустройства своих городов. Она применяется для голосования в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" второй раз и уже доказала свою эффективность.

"С ее помощью представителями почти полутора тысяч муниципальных образований размещены на платформе более чем пяти тысяч объектов благоустройства", – сообщил замглавы Минцифры России Олег Качанов.