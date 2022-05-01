Тюменские "моржи" отметили заплывом 15-летие "Бессмертного полка"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 50 тюменских "моржей" отметили 15-летний юбилей "Бессмертного полка" и 80-летний – его создателя Геннадия Иванова десятиминутным заплывом в восьмиградусной воде "Озера Чемпионов". По завершению заплыва любители плаванья в холодной воде высадили юбилейную голубую ель.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил исполнительный директор Тюменского центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" Андрей Агарков.

В следующий раз моржи соберутся на спортивно-экологический праздник 12 июня в День России. Обычно в июньском заплыве участвуют более 250 человек.

"Люди с удовольствием приходят посмотреть, расспрашивают, как начать закаляться и научиться плавать в ледяной воде. Наш праздник – это место, где не пьют, не курят, не ругаются, поэтому тюменцы с удовольствием приезжают на базу "моржей" семьями, берут с собой детей", - сказал Агарков.

Андрей Агарков рассказал, что в 2025 году тюменские "моржи" присоединятся к Черноморской эстафете Победы в качестве участников и организаторов. Она пройдет к 80-летию Великой Победы от города-героя Одессы до города-героя Новороссийска через два других города-героя – Севастополь и Керчь.

Инна Кондрашкина