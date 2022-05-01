Новая котельная появится в районе Мелиораторов в Тюмени

| Фото: департамент городского хозяйства администрации Тюмени | Фото: департамент городского хозяйства администрации Тюмени

Новый эффективный автоматизированный источник тепловой энергии появится на месте котельной по адресу: ул. Мелиораторов, 2а. Подрядная организация компании "УСТЭК" приступила к демонтажу старого объекта. Из-за большого объема работ горячее водоснабжение района будет отключено до 30 сентября, сообщает департамент городского хозяйства администрации Тюмени.

Объект являлся единственным в этом районе источником тепла, которым обеспечивала 68 многоквартирных, семь индивидуальных домов, одного детского сада, двух школ и еще 24 потребителей.

Котельную построили в 1982 году для обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения населения бывшего пос. Мелиораторов. Масштабная реконструкция на ней не проводилась, как оборудование, так и здание устарели.

Современное блочно-модульное сооружение займет площадь в четыре раза меньше, а мощность будет сопоставима с предыдущей.

Отключение горячей воды – мера вынужденная, отмечает технический директор компании "УСТЭК" Евгений Мурзин. Без этого не выполнить ни капитальный ремонт, ни реконструкцию. За последние несколько лет УСТЭК построил три котельные, еще две реконструировал, а также провел масштабные работы на насосной станции.

"Всего в Тюмени 77 котельных, 51 из них – муниципальная отдана в аренду компании "УСТЭК". В их числе и объект по улице Мелиораторов. Поскольку она стала неэффективной, то была отдана под реконструкцию. Поэтапно подобная работа проводится по всем теряющим эффективность муниципальным котельным Тюмени", – рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства Тюмени Светлана Бондарук.