Концепцию нового городского сада разработают в Ялуторовске

| Фото: администрация Ялуторовска во ВКонтакте | Фото: администрация Ялуторовска во ВКонтакте

Концепцию городского сада в Ялуторовске поручил разработать специалистам культуры глава города Вячеслав Смелик во время рабочей встречи.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал руководитель пресс-службы администрации Ялуторовска Сергей Назаров.

"Городской сад работает с 1 мая до конца сентября. Мы хотим сделать так, чтоб он функционировал круглый год. Мы дали поручение нашим специалистам культуры, чтобы они проработали все варианты, сделали концепцию. Мы стремимся сделать сад такой городской средой, которая объединит общественность и предпринимателей", - сказал он.

Работа над концепцией началась. Специалисты культуры представят свои предложения и пожелания, чтобы предприниматели дали обратный ответ. Решение вопроса об обустройстве сада не ограничится одной встречей. Городские власти планируют провести онлайн-голосования, встречи с людьми и другие мероприятия, чтобы прийти к конечному решению.

Юлия Карандашева