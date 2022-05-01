Детские коллективы представили яркие номера на гала-концерте фестиваля "Радуга" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более шести тысяч участников собрал XII областной детский фестиваль-конкурс национальных культур "Радуга" в 2022 году. Гала-концерт начался в колледже искусств в Тюмени 21 мая.

"Традиционный детский фестиваль национальных культур "Радуга" проходит в рамках реализации государственной национальной политики. Сегодня заключительный концерт. На нем представлены практически все наши национальности. Этот фестиваль любим и детьми, и родителями. С детства люди узнают свою культуру. На одной площадке они участвуют с детьми других национальностей. Это обогащает. И дети, и родители видят, что чувства, которые выражают через песни, танцы, стихи, – это элементы, которые обеспечивают стабильность и мир в нашем доме, понимание ответственности", – сказал председатель Координационного совета национальных объединений Тюменской области Евгений Воробьев.

Фестиваль-концерт "Радуга" – масштабное для региона мероприятие, которое проводится уже четверть века, отметил председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов.

"Много поколений прошло через этот фестиваль. Событие важно тем, что из поколения в поколение передаются народные традиции. Здесь участвуют представители различных этносов, всех муниципальных образований Тюменской области. Наш проект вносит большую лепту в развитие межнациональных отношений, укрепление гражданских связей, единства", – сказал Владислав Чернов.

Он добавил, что, проводя такие события, формируется новое поколение работников сферы культуры. В Тюменской области созданы все условия для развития творческого потенциала молодежи, заверил Владислав Чернов. Количество национальных коллективов, которые выходят на сцену, из года в год становится больше.

Более 500 ребят представляют яркие номера и традиционное народное творчество русских, татар, казаков, северных народов, армян, белорусов, казахов, молдаван, немцев, узбеков, чеченцев, украинцев, цыган и других народов.

В конце пройдут награждение лучших и вручение дипломов участников.

Инна Пахомова