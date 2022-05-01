В Тюмени рыцарские поединки во время "Ночи музеев" привлекли детей и взрослых

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Рыцарское шоу произвело впечатление на зрителей в историческом парке "Россия — моя история". Во время "Ночи музеев — 2022" были показаны поединки на мечах и алебардах, для тюменцев провели презентацию доспехов.

Тяжёлые доспехи, стальные клинки, щиты все это позволило с головой погрузиться в атмосферу Средневековья.

"Хотелось развеять некоторые мифы касательно доспехов и оружия, показать, что есть современный вид спорта, где можно почувствовать себя средневековым рыцарем. Рыцарский образ романтизирован, поэтому всегда был привлекателен для посетителей. На самом деле носить доспехи сложно, с течением времени вес ощущается сильнее. В средние века рыцари дрались недолго, они постоянно менялись, в современном мире тоже самое", - пояснил экскурсовод Никита Воищев.

В Тюменском клубе исторического средневекового боя "КонГо" желающие могут научиться рыцарскому делу.

"Это спорт жесткий, потому что идет полноконтактное сражение на стальном, не заточенном оружии. Бойцы облачены в полный доспех, который, как и оружие, сделан по историческим образцам", - подчеркнул Никита Воищев.

"Ночь музеев — 2022" посвящена году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

Как рассказал представитель исторического парка "Россия — моя история" Данил Шарохин, каждый этаж исторического парка — это дом, где собрана и представлена информация о разных народах, их традициях.

"На первом этаже представлен быт русской культуры. На втором этаже - экспозиции о легендах и сказаниях северных народов. На третьем этаже для маленьких зрителей театр теней показал "Сказки севера", а для более взрослых детей прошло рыцарское шоу Четвертый этаж посвящен славянской мифологии, которая переплетается с современным миром, там затронуты темы феминизма и гуманизма. Дух времени задает интерпретацию мифам", - добавил он.

Савелий Такминин пришел в музей со своим папой, в свои семь лет он увлекается богатырями и рыцарями, сам бы хотел быть похожим на Илью Муромца. У него дома есть деревянный меч и щит.

"Бой мне очень понравился. Я болел за рыцаря в желтом, очень переживал и волновался за него. Посмотрел выставку оружия, подержал все мечи в руке. Особенно запомнился щит, я думал он будет тяжелее", - отметил он.

Артем Мамонтов пришел на "Ночь музеев" впервые.

"Я бы сам не хотел быть рыцарем, мечтаю стать инженером-конструктором, но интересно увидеть в живую, как проходили бои в прошлые века. Понравился момент, когда у рыцаря сломалась алебарда и он заменил ее топором, было неожиданно. Организаторы сработали оперативно, чувствуется высокий профессионализм", - поделился он.

Также все желающие могли примерить доспехи, подержать в руках оружие, сфотографироваться.

Ирина Шемякина