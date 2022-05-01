Благотворительные ужины по секрету возобновили в Тюмени

| Фото: Владимир Чебалдин | Фото: Владимир Чебалдин

Благотворительные секретные ужины возобновили в Тюмени.

В чем секрет? Напомним: гости знают дату, время встречи и тему. А еще то, что вырученные от ужина средства пойдут на доброе дело. Место и меню сообщают за сутки. Кто окажется с вами за одним столом, как правило, тоже не то, чтобы секрет, но легкая интрига. Хотя не встретить ни одного знакомого лица просто невозможно, поскольку неутомимая Лидия Носова, известная также своими историческими гастроужинами в Тюмени, организует эти необычные светские встречи с 2017 года.

Традиция секретного ужина - интересная беседа. На этот раз гостья вечера - эксперт по этикету Анастасия Анохина - рассказывала о правилах гостеприимства: как следует принимать гостей, чем угощать и что приносить с собой, если приглашены вы. Что удивило многих: желать приятного аппетита гостям друг друг за столом - не хорошие манеры, а скорее заблуждение. Сказать это может только тот, кто готовил: повар ресторана; хозяйка дома гостям, если готовила она сама. Если мероприятие предполагает рассадку гостей, то мужа и жену нужно располагать не рядом, за исключением молодоженов. Тапочки... Предложить можно, но это должна быть отдельная специальная обувь для гостей, причем не привезенная из отеля. Анастасия напомнила о многих простых вещах, которые порой забываются: приглашениях, времени, насколько прилично задержаться, что можно принести в качестве подарка.

"Хуже всего не опоздать, а прийти раньше. Никто этого от гостей не ждет, неспроста указывается время начала встречи. Пришли раньше - стойте у двери, немножко прогуляйтесь, но приходить загодя не нужно, потому что у хозяев все распланировано", - напомнила Анастасия. Она добавила, что этикет не просто так появился, это правила, отражающие многолетний опыт, и отметила еще множество тонкостей, каждая из которых заслуживает отдельного разговора.

Шеф-повар ресторана "Моне" Николай Перминов разработал авторское меню для этого вечера. В постоянной карте заведения пока ни одного блюда не встретишь, это тоже традиция секретных ужинов - удивлять гурманов. Правда, счастливые от прочувствованных вкусов гости на дижистиве попросили включить все в постоянную подачу в "Моне". Брускетта с баклажаном открыла встречу с работами шефа Перминова, затем гостей удивил салат, который мастер создал вдохновленный турецкими кулинарными традициями. В основе - коренной сельдерей и креветки. Их дополнили и подчеркнули теплые томаты черри, сливочный соус, коньячный фламбе, зелень, приправы. Перемена блюд - и на столах мидии с кремом из трех сыров. А после - эсколар с томатами. Многие решили, что им подали птицу, но эсколар - это рыба больше известная в народе, как масляная. Белое мясо и высокая плотность и вызвали смущение. Не уступило своей необычностью и сладкое - сырное мороженое, украшенное фиалками.

"Это меню навеяно кухнями разных стран. Например, брускетты на ваших столах - это Грузия и Восток", - отметил Николай Перминов.

| Фото: Владимир Чебалдин | Фото: Владимир Чебалдин

Вкусную еду дополняли напитки от компании "Культура сидра" и лимонад кардамон-личи. Иван Ушков рассказал гостям об особенностях производства яблочного и грушевого сидра, крепости, сырье. Оказывается, производят его исключительно в России. Плоды выращены в санкт-петербургских садах. Собственно, кроме фруктов, в составе ничего нет. В отдельных видах присутствует сахар. Розовый сидр, который пробовали и весьма оценили гости, получил свой цвет не из-за воздействия красителей, а благодаря специальному сорту красных яблок.

| Фото: Владимир Чебалдин | Фото: Владимир Чебалдин

По еще одной традиции секретных ужинов все собранные средства, за вычетом затрат на продукты, отправятся на благотворительность. На этот раз они пойдут на покупку подарков к 1 июня ребятам из "Особого ребенка". Отчеты Лидия Носова публикует в своих аккаунтах в социальных сетях.

...Вечер перемежался теплыми разговорами, Лидия и завсегдатаи ее мероприятий поделились историями с ужинов прошлых лет. Например, вспомнилось, что благодаря этому проекту в меню ресторана "Соловьиная роща" появились пирожки с визигой из кулинарной книги Елены Молоховец. А когда-то поиск визиги стал настоящим квестом для Лидии Носовой, пройти который ей помог управляющий рестораном "Чум" Александр Барманжеев.

В завершении вечера воплотилась еще одна традиция - каждый гость рассказал пару слов о себе, о том, что посчитал нужным: профессия, увлечения, впечатление от вечера.

"Наши встречи сразу стали неслучайными. Часто знакомства людей на них перерастают в настоящий нетворкинг, и это здорово, что формируется такое интересное сообщество, участники которого могут быть не только приятны друг другу как соседи по столу, но и полезны за пределами заведения", - отметила Лидия Носова и ее горячо поддержали гости.

Темы ужинов были очень разные за годы, одно точно - они не повторяются. Каким, когда и где будет следующий... Секрет.

Евгения Тенегина