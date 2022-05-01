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Команда омутинских школьников победила во всероссийском конкурсе РДШ

Общество, 18:35 20 мая 2022

Юлии Чемакиной | Фото: Юлии Чемакиной

Команда Омутинской средней школы № 1 победила во Всероссийском конкурсе "Лучшая команда РДШ". Представители Тюменской области стали обладателями награды в номинации "Лучшее первичное отделение". Диплом, кубок и подарки им вручили в Москве на "Большом школьном пикнике" 19 мая.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" куратор Российского движения школьников в Омутинской школе № 1 Юлия Чемакина, в команду вошли учащиеся 8, 9 и 10-х классов. Предварительно ребята прошли отбор на региональном и окружном этапах состязания.

"Это ежегодный конкурс, который проходит уже в третий раз. Осенью мы стали лучшими на региональном отборе. Затем представили Тюменскую область на окружном этапе конкурса. А сейчас на уровне России представили Тюменскую область и весь Уральский федеральный округ", - уточнила она.

В Москве омутинские школьники вместе со своими педагогами представили план-проект фестиваля "С РДШ – с Россией дружно шагаем", приуроченный ко Дню России. Видеопрезентация ребят получила большой отклик не только у жюри, но и у участников из других регионов.

"Проект фестиваля, который мы разработали, планируем воплотить в жизнь, если нас поддержит муниципалитет. Кроме того, готовы делиться разработкой с региональными коллегами. Наша идея очень понравилась участникам из других регионов. Живой и эмоциональный отклик был и от членов жюри", - рассказала Юлия Чемакина.

Она добавила, что активистов РДШ среди учащихся Омутинской школы № 1 более 300. Из них 50 ребят входят в актив РДШ и участвуют в проектах на постоянной основе. Реализуется в учреждении и программа подготовки лидеров, которая начинается в начальных классах и продолжается вплоть до окончания школы.

Любовь Голышева

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# Омутинский район , РДШ , школьники

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