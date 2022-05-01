Тюменская ОКБ № 2 признана лидером отрасли на X Международном конгрессе

| Фото: со страницы Антона Терехина во ВКонтакте | Фото: со страницы Антона Терехина во ВКонтакте

Проект Тюменской областной клинической больницы № 2 по оказанию экстренной и неотложной помощи в многопрофильном хирургическом стационаре в условиях пандемии COVID-19 признан победителем Первой всероссийской премии "Оргздрав: лидеры отрасли", сообщает информационный центр правительства Тюменской области 20 мая.

В рамках проекта на базе ОКБ № 2 была открыта ПЦР-лаборатория, что ускорило получение результатов исследований до шести часов, а перевод центра компьютерной томографии на круглосуточный режим работы снизил нагрузку на отделение лучевой диагностики. Кроме того, созданы предупреждающие записи для персонала о контактном или зараженном коронавирусом пациенте, увеличен объем хирургической помощи и профилей медпомощи, внедрены новые методы лечения. Таких образом, за счет этих и других мер периоды повышения количества заболевших в регионе не повлияли на работу многопрофильного стационара, говорится в описании проекта.

Работу медицинского учреждения на Международном форме "Оргздрав-2022" представлял руководитель службы экстренной помощи ОКБ № 2 Антон Терехин. По его словам, в повестке значились самые актуальные вопросы - от кадров и обеспечения лекарствами до цифровой трансформации и нюансов работы здравоохранения в новой реальности. Итогом форума станут предложения по стратегическому развитию отрасли.