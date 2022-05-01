Ремонт дороги на ул. 50 лет Октября в Тюмени завершат до 1 июля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ремонт автомобильной дороги на участке по ул. 50 лет Октября от ул. Пермякова до ул. Севастопольской с обустройством тротуара завершится до 1 июля.

По информации пресс-службы администрации Тюмени, работы на объекте начались 10 мая. Рабочие заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части методом холодного фрезерования протяженностью 0,7 км. Установят два новых автопавильона и приведут бордюрный камень в норму. Предусмотрена частичная замена дорожных знаков и установка недостающих, нанесение разметки.

Для удобства пешеходов (по нечетной стороне) на участке от ул. Пермякова до строения по ул. 50 лет Октября, 71, обустроят тротуар. Его ширина составит 2,25 метров, протяженность – 80–100 метров.