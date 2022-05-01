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В Тюмени на время велогонок ограничат движение по улице Лесопарковой

Общество, 08:40 23 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение всех видов транспортных средств ограничат по ул. Лесопарковой от дома № 9 до пересечения с ул. Домостроителей 5 июня с 8 до 15 часов. Это связано с проведением чемпионата и первенства Тюмени по велосипедному спорту-шоссе, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Пути объезда: улицы Казачьи луга, Западносибирская.

Участников дорожного движения убедительно просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ.

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# велогонка , ограничение движения , транспорт

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