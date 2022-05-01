На Ямале установили четыре поста наблюдений за загрязнением воздуха

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Состояние атмосферного воздуха в Ямало-Ненецком автономном округе контролируют четыре поста наблюдений (ПНЗ).

"Это стало возможно в рамках мероприятий государственной политики РФ "Охрана окружающей среды", ФП "Организация и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике", которая рассчитана на период до 2025 года", - сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС").

По два новых ПНЗ установлены в Уренгое и Ноябрьске, городах с населением свыше 100 тыс. человек.

Места установки ПНЗ в Новом Уренгое и Ноябрьске выбирались таким образом, чтобы поступающая информация была максимально объективна для каждого населенного пункта.

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Работа ПНЗ, которые определяют содержание семи основных загрязняющих веществ - диоксид серы, сероводород, диоксид и оксид азота, аммиак, оксид углерода, взвешенные вещества, по словам начальника ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" Наталии Криворучко, автоматизирована.

"Полученная с них информация каждые 20 минут передается на сервер сбора данных Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС"в Салехарде, - пояснила она. - О превышении в воздухе предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных химических веществ будет сообщаться в органы власти".

Администрации муниципальных образований заинтересованы в получении информации о состоянии атмосферного воздуха на территории населённых пунктов.