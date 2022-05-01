Жители Тюменской области удостоены государственных наград

| Фото: с сайта президента РФ | Фото: с сайта президента РФ

Жители Тюменской области удостоились государственных наград. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Медалью Ордена "Родительская слава" наградят Владимира Евгеньевича и Светлану Георгиевну Макеевых.

Звание "Заслуженный пилот РФ" присвоено пилоту-конструктору – заместителю начальника службы рекрутинга и профподготовки летного состава летного директората ПАО "Авиакомпании Ютейр" Роберту Шевченко.

За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный работник транспорта РФ" получил главный энергетик управления по эксплуатации наземных сооружений и транспорту имущественного комплекса АО "Ютейр Инженеринг" Владимир Боргер.

Документ опубликован на сайте президента России.