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Жители Тюменской области удостоены государственных наград

Общество, 17:58 20 мая 2022

с сайта президента РФ | Фото: с сайта президента РФ

Жители Тюменской области удостоились государственных наград. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Медалью Ордена "Родительская слава" наградят Владимира Евгеньевича и Светлану Георгиевну Макеевых.

Звание "Заслуженный пилот РФ" присвоено пилоту-конструктору – заместителю начальника службы рекрутинга и профподготовки летного состава летного директората ПАО "Авиакомпании Ютейр" Роберту Шевченко.

За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный работник транспорта РФ" получил главный энергетик управления по эксплуатации наземных сооружений и транспорту имущественного комплекса АО "Ютейр Инженеринг" Владимир Боргер.

Документ опубликован на сайте президента России.

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# Владимир Путин , государственная награда

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