Джазовая группа JAM сыграет в тюменской "Конторе пароходства"
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Тюменский джаз-фанк коллектив JAM сыграет для жителей города в мультицентре "Контора пароходства" 30 мая.
Музыканты исполнят композиции из популярных джазовых произведений, каверы на песни из фильмов.
Участники коллектива планируют выступить на разных популярных площадках Тюмени: с традиционными джазовыми стандартами, с каверами на многие известные хиты и авторскими композициями, сообщает издание "Тюменская область сегодня".