Джазовая группа JAM сыграет в тюменской "Конторе пароходства"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский джаз-фанк коллектив JAM сыграет для жителей города в мультицентре "Контора пароходства" 30 мая.

Музыканты исполнят композиции из популярных джазовых произведений, каверы на песни из фильмов.

Участники коллектива планируют выступить на разных популярных площадках Тюмени: с традиционными джазовыми стандартами, с каверами на многие известные хиты и авторскими композициями, сообщает издание "Тюменская область сегодня".