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Решения IT-компаний из регионов УФО помогут обеспечить информационную безопасность России, считает Владимир Якушев

Политика, 20:11 20 мая 2022

с сайта президента РФ | Фото: с сайта президента РФ

Решения IT-компаний из регионов Уральского федерального округа помогут обеспечить информационную безопасность России. Так считает полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев, принявший участие в заседании Совета безопасности РФ 20 мая.

"В ближайшие два года критически важным информационным ресурсам необходимо отказаться от программных средств защиты, разработанных в недружественных странах. Задача открывает для отечественных разработчиков большой рынок сбыта. Одними из самых сильных игроков на нем могут стать IT-компании Уральского федерального округа", – прокомментировал заседание Совбеза полпред.

Владимир Якушев убежден, что IT-сектор обладает компетенциями и возможностями, имеет опыт создания продуктов высочайшего уровня. "Уверен, решения IT-индустрии регионов УФО будут востребованы и помогут обеспечить информационную безопасность государства, бизнеса и граждан", – заключил он.

Напомним, заседание Совета безопасности РФ под председательством главы государства Владимира Путина в формате видеоконференцсвязи состоялось 20 мая. На нем обсуждались вопросы повышения устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры государства. Президент предложил разработать государственную систему защиты информации.

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# IT-отрасль , Владимир Якушев , информационная безопасность

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