Владимир Путин предложил создать в России государственную систему защиты информации

| Фото: с сайта президента РФ | Фото: с сайта президента РФ

Государственную систему защиты информации предложил разработать Совету безопасности РФ президент страны Владимир Путин. Российский лидер озвучил это на заседании 20 мая.

Владимир Путин заявил, что количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру последние годы растет, а с началом специальной военной операции на Донбассе, на Украине вызовы в этой сфере стали более острыми.

"Наши специалисты серьезно занимались вопросами защиты информационной инфраструктуры, обеспечением устойчивой работы и безопасности сетей и каналов связи, и, повторю, многое удалось сделать, в том числе создать собственные уникальные технологии", – сказал глава государства.

Владимир Путин убежден, что нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства. Важно свести на нет риски утечек конфиденциальной информации и персональных данных граждан.

"В этой связи считаю целесообразным рассмотреть вопрос о создании государственной системы защиты информации", – сказал он на заседании Совета безопасности РФ.

Российский лидер напомнил, что с 2025 года использование зарубежных средств защиты информации будет под запретом. Потому, по его словам, правительству необходимо создать за короткий срок компонентную базу, разработать и внедрить свое техническое оборудование.