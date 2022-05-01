В Тобольске автомобилистку привлекли к ответственности за езду по тротуару

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

45-летнюю автомобилистку привлекли к ответственности за нарушения, видео с которыми тоболяки опубликовали в социальной сети, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Горожан возмутило, что женщина на автомобиле Renault Logan едет по пешеходной дорожке, где идут школьники. Автоинспекторы вызвали водителя в ГИБДД.

"Женщина пояснила, что забирала девятилетнюю дочь из школы и не сориентировалась, так как данное место благоустроили, установили бордюры. Также она сказала, что вообще она не нарушитель, и эта ситуация ей была неприятна", – рассказали в ГИБДД.

Автоинспекторы, кроме езды по тротуару увидели на видеозаписи, что автомобилистка нарушает правила перевозки ребенка – ее дочь не была пристегнута ремнем безопасности. На это водитель сказала, что до дома ехать недалеко, поэтому она не пристегнула ребенка ремнем.

Женщину привлекли к административной ответственности за езду по пешеходной дорожке. Штраф – две тыс. рублей. Также она выплатит три тыс. рублей за нарушение правил перевозки ребенка.