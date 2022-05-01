Тюменская область получит более 122 млн рублей на строительство новых школ в 2023-2024 годах

информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области

Федеральная субсидия в размере 122 млн 125 тыс. рублей будет выделена Тюменской области на строительство новых школ в 2023-2024 годах.

12 млн 307 тыс. рублей на строительство новых школ из федерального бюджета регион получит в 2023 году и 109 млн 818 тыс. рублей - в 2024 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Помимо федеральных денег средства на строительство школ направят и сами регионы. К работе планируется прилечь инвесторов. Субсидии получат 64 региона. Все они подтвердили готовность к предстоящей работе. В ближайшие годы в этих субъектах построят 167 современных школ, появится более 159,5 тыс. дополнительных учебных мест.

"В России завершился третий этап отбора проектов по строительству новых школ в регионах. Чтобы помочь территориям реализовать эти проекты, федеральный центр направит туда более 149 млрд рублей", - отмечено на сайте правительства РФ.

Всего в 2022–2024 годах на строительство школ из федерального бюджета планируется направить 312,8 млрд рублей в рамках государственной программы "Развитие образования".