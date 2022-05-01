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Около 1,5 тыс. тюменских спортсменов приняли участие в "Российском Азимуте-2022”

Спорт, 13:37 21 мая 2022

Пресс-служба главы Тюменского района | Фото: Пресс-служба главы Тюменского района

Около 1,5 тыс. профессиональных спортсменов и любителей здорового образа жизни из Тюменского района и Тюмени приняли участие во всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию "Российский Азимут-2022" 21 мая, сообщает глава района Светлана Иванова.

После двухлетнего перерыва в областном центре зимних видов спорта “Жемчужина Сибири” на дистанции вышли курсанты ТВВИКУ, школьники, руководители и сотрудники предприятий и организаций областной столицы.

Поддержать участников массового соревнования приехали директор областного департамента по спорту Евгений Хромин и депутат областной Думы Оксана Величко.

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В завершение соревнований для спортсменов выступили артисты и творческие коллективы Тюмени.

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