Около 1,5 тыс. тюменских спортсменов приняли участие в "Российском Азимуте-2022”

| Фото: Пресс-служба главы Тюменского района | Фото: Пресс-служба главы Тюменского района

Около 1,5 тыс. профессиональных спортсменов и любителей здорового образа жизни из Тюменского района и Тюмени приняли участие во всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию "Российский Азимут-2022" 21 мая, сообщает глава района Светлана Иванова.

После двухлетнего перерыва в областном центре зимних видов спорта “Жемчужина Сибири” на дистанции вышли курсанты ТВВИКУ, школьники, руководители и сотрудники предприятий и организаций областной столицы.

Поддержать участников массового соревнования приехали директор областного департамента по спорту Евгений Хромин и депутат областной Думы Оксана Величко.

В завершение соревнований для спортсменов выступили артисты и творческие коллективы Тюмени.