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В тюменском турнире юных биологов встретились 14 команд

Общество, 17:43 28 ноября 2024

Лидия Коптелова, ТюмГУ

14 школьных команд из Тюмени и Новосибирска приняли участие в VII Тюменском турнире юных биологов на площадке ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Дипломы первой степени в лиге сеньоры получили команда "Инвитро" из Физико-математической школы им. М. А. Лаврентьева при НГУ и команда "Топинамбур" из тюменского лицея № 93. В лиге юниоры победу одержала команда "ЦОПнутые" из Информационно-методического центра Тюмени.

Следующим этапом для самых результативных команд станет участие во всероссийском турнире.

"Соревнование проводится в виде серии биологических боев. Команда состоит из 3−5 школьников 8−11 классов. Стоит отметить, что перед турниром ребята предварительно готовились, отправляли решения некоторых задач на оценку экспертов и уже потом получали заветные приглашения. Для обсуждения предлагаются задания открытого типа: не имеющие окончательного и однозначного ответа, допускающие использование разнообразных подходов для их решения", - рассказали организаторы.

Во время боев команды защищали презентации, приводили аргументы к имеющимся задачам, возражали противникам свежими контраргументами и задавали едкие вопросы, которые порой ставили в тупик.

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