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В Тюмени нашли водителя, сбившего мальчика во дворе

Происшествия, 17:46 28 ноября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Личность водителя, сбившего ребенка и въехавшего в припаркованный автомобиль на ул. Вересковой в Тюмени 27 ноября, установили сотрудники Госавтоинспекции.

Это 34-летний тюменец. Автомобиль Hyundai он приобрел несколько дней назад. Права управления транспортом не имеет.

В 2015 году мужчина был задержан за пьяное вождение. После этого четыре раза привлекался к уголовной ответственности за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. Он получал различные виды наказания, в том числе реальные сроки лишения свободы. В последний раз задерживался пьяным за рулем в июле 2024 года. По этому нарушению решение судом еще не принято.

На автомобилиста составлены административные материалы за уезд с места ДТП, управление транспортом, не имея водительского удостоверения.

“По факту наезда на ребенка проводится административная проверка”, – сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Отметим, ребенок в ДТП получил ушибы.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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