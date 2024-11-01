В Тюмени нашли водителя, сбившего мальчика во дворе
Личность водителя, сбившего ребенка и въехавшего в припаркованный автомобиль на ул. Вересковой в Тюмени 27 ноября, установили сотрудники Госавтоинспекции.
Это 34-летний тюменец. Автомобиль Hyundai он приобрел несколько дней назад. Права управления транспортом не имеет.
В 2015 году мужчина был задержан за пьяное вождение. После этого четыре раза привлекался к уголовной ответственности за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. Он получал различные виды наказания, в том числе реальные сроки лишения свободы. В последний раз задерживался пьяным за рулем в июле 2024 года. По этому нарушению решение судом еще не принято.
На автомобилиста составлены административные материалы за уезд с места ДТП, управление транспортом, не имея водительского удостоверения.
“По факту наезда на ребенка проводится административная проверка”, – сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Отметим, ребенок в ДТП получил ушибы.