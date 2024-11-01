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Тюменская область обеспечит учащихся-инвалидов специальными учебными пособиями с марта 2025 года

Политика, 18:05 28 ноября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С 1 марта 2025 года за Тюменской областью закреплены полномочия по обеспечению специальными учебными пособиями учащихся-инвалидов. Также, в соответствии с принятыми депутатами облдумы корректировками в закон Тюменской области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области", регион будет финансировать услуги ассистентов, оказывающих техническую помощь и педагогических работников.

Как отметила председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы Ольга Швецова, ещё один законопроект, "О регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской области", уточняет полномочия центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

"Центры будут самостоятельно вести мониторинг эффективности психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, которые испытывают трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации", - добавила она. По её словам, внесённые изменения позволят сделать процесс обучения более доступным и комфортным.

Отметим, что законопроект разработан в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", вступающего в силу 1 марта 2025 года. Законом предусмотрено обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатными спецучебниками, пособиями и техническими средствами обучения коллективного и индивидуального пользования.

Предусмотрено также предоставление услуг ассистентов, оказывающих помощь, переводчиков русского жестового языка, а также педагогических работников в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии.

Николай Ступников

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# облдума , Ольга Швецова

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