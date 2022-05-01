Новые ливневки обустроят в Тюмени при строительстве и ремонте автодорог

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

9,5 км ливневых канализаций появятся в рамках строительства новых автомобильных дорог в Тюмени в 2022 году. Также при капитальном ремонте существующих автодорог обустроят 4 км. Об этом рассказал глава Тюмени Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

По его словам, с 16 на 17 мая выпало 108% месячной нормы осадков. "Мы видим, что дожди продолжаются. Здесь стараемся оперативно отрабатывать все обращения, поступающие в единый сайт оперативного реагирования от управляющих компаний, от жителей", – сказал Руслан Кухарук.

Общая протяженность улично-дорожной сети региональной столице составляет одну тыс. 138 км, при этом протяженность ливневой системы водоотведения – 445 км в закрытом и открытом исполнении.

"Мы системно движемся к тому, чтобы все районы и улицы города были обеспечены нормальным функционированием системы ливневой канализации. Мероприятия, связанные с водопонижением, водоотведением, выполняются и при благоустройстве зеленых территорий, дворовых пространств, при организации дренажных и дождеприемных колодцев", – сообщил глава города.

Также Руслан Кухарук рассказал о планах на ближайшее будущее. Уже имеется готовая проектная документация на 70 км ливневых канализаций. Серьезные стратегические мероприятия по водоотведению в Тюмени предусмотрены и концессионным соглашением, которое администрация заключила в 2017 году с правительством Тюменской области и компанией "Тюмень Водоканал".

В частности, предусматривается строительство 16 локальных очистных сооружений общей стоимостью один млрд 691 млн рублей. В планах – обустройство ливневых коллекторов общей протяженностью 118 км. Также предусматривается строительство аккумулирующих резервуаров стоимостью около одного млрд рублей. По словам главы города, эти мероприятия будут реализовываться в ближайшие годы в рамках бюджетного финансирования и концессионного соглашения.

Инна Пахомова