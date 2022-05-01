Тюменцы смогут создать авторскую экскурсию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школа арт-медиации “Эрмитаж & Родные города” пройдет в тюменском молодежном театральном центре “Космос” с 20 по 27 июня, где участники программы разработают методическое пособие по медиации, а также создадут авторскую экскурсию.

Сотрудники молодежного центра Эрмитажа в рамках обучения расскажут художникам, работникам выставочных пространств, волонтерам в сфере культуры, что такое медиация в российских арт-институциях. Встречи пройдут в формате лекций, практических занятий и обсуждений. В школе обсудят, что такое медиация в российских арт-институциях, как ей прижиться в классических музеях и как обсуждать противоречивое искусство с разной аудиторией.

Экспертами программы станут санкт-петербургские деятели сферы искусства, сообщает издание "Мегатюмень"

Для участия необходимо пройти регистрацию до 27 мая. Более подробная информация по ссылке.