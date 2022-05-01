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Перед летними каникулами школьникам напомнят о безопасном поведении на дороге

Общество, 09:39 22 мая 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уроки дорожной безопасности и пешеходные экскурсии с учащимися начальной школы проводятся в школах региона до середины июня. Мероприятие "Внимание — дети!" организует Госавтоинспекция Тюменской области.

Старшеклассникам расскажут ребятам об ответственности за нарушение ПДД и езду без водительского удостоверения на любых видах транспорта. На федеральных и региональных сотрудники ГИБДД проконтролируют соблюдение правил перевозки детей в автомобилях.

"Автоинспекторы призывают родителей в преддверии каникул постоянно напоминать детям о правилах безопасности на дорогах, в том числе во время катания на самокатах, велосипедах", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В 2022 году в регионе произошло 90 ДТП с участием детей, это на 19 случаев меньше, чем в 2021 году. 2 ребенка погибли, 103 были ранены.

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# ГИБДД , школьники

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