"Почта России" приглашает на работу тюменских выпускников

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителям Тюменской области от 18 лет, имеющим аттестат, готовы предложить работу почтальона или оператора. "Почта России" гарантирует сотрудникам возможность карьерного роста, "белую" зарплату, работу рядом с домом, а также полный соцпакет и внутреннее обучение, пишет "Мегатюмень" со ссылкой на пресс-службу УФПС по Тюменской области.

Среди качеств, востребованных у кандидатов, мобильность и умение находить общий язык с людьми. Должность оператора предполагает работу с компьютером и доброжелательное отношение к клиентам.

В компании отмечают, что внимание к деталям и общительность помогут быстрее освоить почтовую профессию и получить повышение, операторы и почтальоны при желании быстро "вырастают" до руководителя отделения связи.