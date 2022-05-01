"Почта России" приглашает на работу тюменских выпускников
Жителям Тюменской области от 18 лет, имеющим аттестат, готовы предложить работу почтальона или оператора. "Почта России" гарантирует сотрудникам возможность карьерного роста, "белую" зарплату, работу рядом с домом, а также полный соцпакет и внутреннее обучение, пишет "Мегатюмень" со ссылкой на пресс-службу УФПС по Тюменской области.
Среди качеств, востребованных у кандидатов, мобильность и умение находить общий язык с людьми. Должность оператора предполагает работу с компьютером и доброжелательное отношение к клиентам.
В компании отмечают, что внимание к деталям и общительность помогут быстрее освоить почтовую профессию и получить повышение, операторы и почтальоны при желании быстро "вырастают" до руководителя отделения связи.