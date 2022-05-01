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Тюменских художников приглашают на арт-резиденцию "Вход здесь"

Общество, 11:00 22 мая 2022

группа "Никто не спит | Книжный из Тюмени" ВКонтакте | Фото: группа "Никто не спит | Книжный из Тюмени" ВКонтакте

Open-call на летнюю арт-резиденцию под названием "Вход здесь" объявил книжный магазин "Никто не спит". Стать ее участниками могут художники из Тюменской области.

"Вход здесь" — это гибрид открытой мастерской, арт-резиденции, галереи и коммуны творческого сообщества Тюмени. Чтобы совместить в одном пространстве столько функций, организаторы на месяц арендуют помещение с панорамными окнами в центре города, чтобы прохожие могли стать невольными свидетелями творческого процесса и даже поучаствовать в нем.

Для участия отберут шесть резидентов, каждый из которых займет помещение на пять дней. Материалами для создания работ обеспечат организаторы.

Заявки принимают от художников, фотографов, перформеров до 5 июня.

Проект реализуется при поддержке грантового конкурса ЦЕХ-2022, мультицентра "Контора пароходства", театрального комплекса "Космос" и департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

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