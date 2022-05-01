Краевед Александр Петрушин расскажет читателям о книге "Когда закончилась война"

| Фото: группа "Библиотеки Тюмени" ВКонтакте | Фото: группа "Библиотеки Тюмени" ВКонтакте

Презентация книги тюменского историка и краеведа Александра Петрушина "Когда закончилась война" пройдет в библиотеке истории города имени Текутьева (ул. Щербакова, 11) 27 мая в 16 часов.

Вместе с Александром Петрушиным участники встречи познакомятся с послевоенной историей нашего края, изучат страницы документа "Политико-экономическая характеристика Тюменской области. 1946 год" и узнают о засекреченном объекте, который во время войны использовали для перегонки боевых самолетов из США в Сибирь.

Вход свободный по записи, телефон: 8-912-38-23-293.