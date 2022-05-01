Фестиваль "Православие и СМИ" пройдет в Тобольске в очном формате

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

После двухлетнего перерыва межрегиональный фестиваль "Православие и СМИ" состоится в очном формате. Он пройдет в Тобольске с 21 по 23 июня.

"Ценность фестиваля в том, что светские журналисты получают возможность прямого диалога с представителями Русской православной церкви. Сейчас это особенно важно. Нынешняя повестка, в которой мы живем, конечно вызывает огромное количество вопросов, которые нам нужно вместе обсудить", — отметил председатель Союза журналистов Тюменской области Павел Девайкин.

Работы на конкурс от редакций и индивидуальных участников принимаются до 1 июня включительно. Среди номинаций: "Печатные СМИ", "Телевидение: видеофильм (тематическая программа)", "Телевидение: телеочерк, репортаж, информационные сюжеты", "Радиовещание", "Фоторепортаж", "Сетевые издания".